Αν οι τρύπες στις κάλτσες των Άγγλων παικτών είχαν γίνει θέμα συζήτησης τα προηγούμενα χρόνια, τώρα οι ποδοσφαιρόφιλοι εντόπισαν μια ακόμη πιο ακραία τάση: τις κομμένες φτέρνες των ποδοσφαιρικών παπουτσιών.

Σε αναρτήσεις στα social media, χρήστες σχολίασαν εικόνες από το πρόσφατο Πορτογαλία-Ισπανία, όπου διακρίνονταν παπούτσια με το πίσω τμήμα κομμένο, αφήνοντας την κάλτσα εκτεθειμένη να φαίνεται. Παρόμοια επιλογή είχαν κάνει στο παρελθόν και οι Ρομπέρτο Φιρμίνο και Φιλίπε Κοουτίνιο.

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