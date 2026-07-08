Tι έκαναν πάλι, ρε; Nτε και καλά να φτάσει ο Μέσι μέχρι τον τελικό. Την κακομοίρα την Αίγυπτο την έσφαξαν στο γόνατο. Χάρισαν κόκκινες στην Αργεντίνα, ενώ της στέρησαν τουλάχιστον έναν πέναλτι. Ακύρωσαν αδικαιολόγητα, διότι δεν έγινε κανένα φάουλ στο κανονικό ποδόσφαιρο, κι ένα από τα καλλίτερα γκολ που έχει μπει ποτέ στην ιστορία των Παγκόσμιων Κυπέλλων. Σαν αυτό που είχε βάλει ο Βαζέχα κάποτε στο Άμστερνταμ μετά από την κούρσα του Δώνη.

Ντροπή και αίσχος. Δεν είναι μπασκετάκι για να σφυρίζουμε κάθε επαφή. Τα έχουν μπερδέψει με το VAR. Και βλέπεις να ακυρώνονται κόκκινες κατόπιν εντολής και κανονικά γκολ για δήθεν φάουλ στην αντίπαλη εστία. Ξευτιλίστηκε το ποδόσφαιρο σε αυτό το Μουντιάλ.

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