Οι καταγγελίες πολλών αθλητών των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνο–Κορτίνα, ότι τα μετάλλια που τους απονεμήθηκαν… σπάνε, οδήγησαν τους Ιταλούς διοργανωτές να ξεκινήσουν έρευνα, για να αποτρέψουν περαιτέρω ανάλογα συμβάντα στη συνέχεια.

Όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία της Αμερικανίδας πρωταθλήτριας της κατάβασης στο αλπικό σκι, Μπρίζι Τζόνσον, η οποία σε βίντεο που ανέβασε, έδειξε τι συνέβη με το μετάλλιο που κατέκτησε. Ακολούθησαν κι άλλες ανάλογες καταγγελίες αθλητών.

«Πηδούσα από τη χαρά μου και ξαφνικά απλώς έπεσε»

Η Τζόνσον ανέφερε ότι το μετάλλιό της έσπασε λίγο μετά την τελετή απονομής του Σαββάτου, την ώρα που πανηγύριζε. «Πηδούσα από τη χαρά μου και ξαφνικά απλώς έπεσε», δήλωσε στους δημοσιογράφους, δείχνοντας το ραγισμένο και φθαρμένο μετάλλιο στο ένα της χέρι, ενώ η κορδέλα κρεμόταν χωρισμένη γύρω από τον λαιμό της.

Αντίστοιχο περιστατικό περιέγραψε και η Σουηδή αθλήτρια του σκι αντοχής Έμπα Άντερσον, η οποία ανέφερε ότι το μετάλλιό της «έπεσε στο χιόνι και έσπασε στα δύο», προσθέτοντας: «Ελπίζω τώρα οι διοργανωτές να έχουν ένα “σχέδιο Β” για τα σπασμένα μετάλλια».

Ο Γερμανός βιοαθλητής Γιούστους Στρέλοου δήλωσε επίσης ότι το χάλκινο μετάλλιό του ράγισε και έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εορτασμών, ενώ η Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Άλισα Λιου ανάρτησε στο Instagram ότι αποκολλήθηκε η κορδέλα από το ομαδικό χρυσό της μετάλλιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)

Έτσι την Δευτέρα (9/2), οι διοργανωτές δεσμεύτηκαν να ξεκινήσουν έρευνα για το ζήτημα.

Ερωτηθείς για το θέμα σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών των Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, Αντρέα Φραντσίσι, δήλωσε: «Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης και έχετε δει τις φωτογραφίες. Ερευνούμε τι ακριβώς συνέβη».

«Θα δώσουμε τη μέγιστη δυνατή προσοχή στα μετάλλια, ώστε όλα να είναι άψογα, γιατί πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για τους αθλητές», πρόσθεσε.

Οι διοργανωτές εκτιμούν πλέον ότι το πρόβλημα ενδέχεται να σχετίζεται με την κορδέλα του μεταλλίου, η οποία διαθέτει μηχανισμό αποσύνδεσης ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνεται αυτόματα όταν ασκείται δύναμη, προκειμένου να αποτρέπεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού του αθλητή.