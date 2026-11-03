Η Τσέλσι κατάφερε το περασμένο καλοκαίρι να πάρει μέσα από τα χέρια της Μάντσεστερ Σίτι τον Μάρκο Παλέστρα και από τότε οι «πολίτες» ψάχνουν για δεξιό μπακ. Η απόκτηση του Παλέστρα ανοίγει την πόρτα της αποχώρησης στον Μάλο Γκούστο από το «Στάμφορντ Μπριτζ» και η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθεί το θέμα.

Ο 23χρονος Γάλλος διεθνής δεξιός μπακ θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα «TEAMtalk» ο Γκούστο έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τους «πολίτες» σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με την Τσέλσι όμως να ζητά 80 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του.