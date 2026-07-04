Ο Λεάντρο Τροσάρ δεν ήταν στο πλάνο της Άρσεναλ για τη νέα αγωνιστική περίοδο και έτσι αποχωρεί. Ο Βέλγος διεθνής επιθετικός έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο οι «κανονιέρηδες» τον είχαν τοποθετήσει στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών.

Είχε προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, όμως η Μπεσίκτας με πρόταση 25 εκατ. ευρώ συμφώνησε με την πρωταθλήτρια Αγγλίας για να πάρει τα δικαιώματά του.

Ο 31χρονος επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό της Άρσεναλ τον Ιανουάριο του 2023 από την Μπράιτον και την περασμένη σεζόν είχε οκτώ γκολ και 11 ασίστ στο ενεργητικό του, σε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η συμφωνία του με την Μπεσίκτας αφορά σε τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές στα επτά εκατ. ευρώ.