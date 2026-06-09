Το Madison Square Garden γέμισε από αστέρες του Χόλιγουντ, κορυφαίες προσωπικότητες του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου και εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής, οι οποίοι έσπευσαν να παρακολουθήσουν από κοντά το Game 3 των τελικών του NBA, προσδοκώντας να δουν τους Νιου Γιορκ Νικς να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση ήταν τόσο μεγάλο, ώστε στις εξέδρες βρέθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η παρουσία του δεν συνοδεύτηκε από το θερμό καλωσόρισμα που ίσως θα περίμενε.

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