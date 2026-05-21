Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της Ρεάλ στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague, με τον Τούρκο σέντερ να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις στην επιστροφή του στο «T-Center» απ’ όπου αποχώρησε στη διάρκεια της σεζόν για το ΝΒΑ.

Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, εξέφρασε τη λύπη του που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση αφού δεν πρόλαβε το deadline για να δηλωθεί από τη «Βασίλισσα» και δεν έκρυψε τα συναισθήματα υπερηφάνειας για την προσπάθεια των συμπαικτών του.

