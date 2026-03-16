Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, που αγωνίστηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, επέστρεψε πρόσφατα στις ΗΠΑ και φόρεσε τη φανέλα των Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς, της θυγατρικής ομάδας των Χιούστον Ρόκετς στη G-League, όπου πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 36 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Τούρκος σέντερ κέρδισε δεκαήμερο συμβόλαιο από τους Γουόριορς, παίρνοντας παράλληλα την ευκαιρία να διεκδικήσει μία συμφωνία μέχρι το τέλος της σεζόν στο ΝΒΑ.

