Σε αναζήτηση τερματοφύλακα πρώτης γραμμής βρίσκεται η Γιουβέντους σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Tuttosport».

Με δεδομένη την παραμονή ενός εκ των Ματία Περίν και Μικέλε ντι Γκριγκόριο, «το μεγάλο όνειρο», όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, είναι ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ, που φέρεται να βρίσκεται στην πόρτα εξόδου της αγγλικής ομάδας, φαίνεται να εμπιστεύεται τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.

Εναλλακτικά εξετάζεται ο Νταβίντ ντε Χέα, με τον Ισπανό τερματοφύλακα πιθανότατα να αποχωρήσει από τη Φιορεντίνα αυτό το καλοκαίρι.