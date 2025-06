Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα στο Ορλάντο της Φλόριντα το ματς ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίες αναμετρώνται, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ Συλλόγων.

Οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση (έχουν από 6 βαθμούς), ωστόσο θέλουν τη νίκη στη μεταξύ τους αναμέτρηση για να πάρουν την πρωτιά στο έβδομο γκρουπ.

Το παιχνίδι δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη από τον ΑΝΤ1 ή το antenna.gr (μεταδίδεται μόνο από το DAZN).

Στο άλλο ματς του συγκεκριμένου γκρουπ αναμετρώνται η Ουιντάντ από το Μαρόκο και η Αλ Αΐν (2-1 προηγείται η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Στο 9ο λεπτό ο Ντόκου άνοιξε το σκορ για τους «πολίτες» με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, ωστόσο δύο λεπτά αργότερα ο Κοπμάινερς ισοφάρισε σε 1-1, εκμεταλλευόμενος ένα ολέθριο λάθος του Έντερσον.

