Έχασε πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Στον... κάλαθο των αχρήστων πέταξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στη Γιουβέντους στον αγώνα ρεβάνς απέναντι στη Μίλαν, για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ιταλίας.

Πιο συγκεκριμένα στο 16ο λεπτό του αγώνα ο Πορτογάλος αστέρας ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι της ομάδας του, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι.

for those who didn’t see it pic.twitter.com/kQPyLMCBLT