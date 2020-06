Tο μήνυμα στήριξης της αδερφής του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου»

Que mais podes fazer 🤷🏻‍♂️é isso e não passa disso, por isso meu querido sozinho não fazes milagres... não consigo perceber como se joga assim ⚽️enfim .. cabeça erguida , mais não podes fazer 🤷🏻‍♂️meu Rei 🙌

