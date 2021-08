Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Θέλει να φύγει ο Κριστιάνο και γι'αυτό ζήτησε να μην παίξει»

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα της Γιουβέντους στη φετινή Serie A απέναντι στην Ουντινέζε ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της «βέκια σινιόρα», από την οποία λάμπει διά της απουσίας του το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο, γεγονός που φούντωσε τις φήμες που θέλουν τον Πορτογάλο αστέρα να αποχωρεί από το Τορίνο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το «Sky Sports Italia» και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ίδιος ο Πορτογάλος αστέρας ζήτησε από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να μείνει στον πάγκο και να μην πάρει φανέλα βασικού, καθώς θέλει να αποχωρήσει από τη Γιουβέντους μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.



«Πρόκειται για μια επιθυμία του Κριστιάνο γιατί ελπίζει να βρει μία λύση στη μεταγραφική αγορά τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, η Γιουβέντους δεν έχει δεχθεί ακόμα επίσημες προσφορές για τον Κριστιάνο», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι στη συνέντευξη Τύπου πριν απ' το παιχνίδι με τις «ζέβρες», ο Αλέγκρι είχε δηλώσει ότι ο «CR7» θα είναι διαθέσιμος στο ματς της πρεμιέρας, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τού διαμήνυσε την επιθυμία του να παραμείνει στους «μπιανκονέρι».

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo



He’s NOT starting - it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.



But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk