Serie A: Το «αντίο» της Γιουβέντους στον Ντιμπάλα

Μετά από μία σπουδαία καριέρα που κράτησε επτά χρόνια, ο Πάουλο Ντιμπάλα επέλεξε να φύγει από την Γιουβέντους και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ.

Οι διοικούντες την «γηραιά κυρία», θέλησαν να ευχαριστήσουν τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό για αυτήν την επταετή συνεργασία, με την εξής ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ιστορικού συλλόγου

«Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, αυτό που ζήσαμε μαζί, φτιαγμένο όχι μόνο από γκολ και νίκες, αλλά και σπουδαία παιχνίδια, αξέχαστα. Βραδιές και παραστάσεις απόλυτης ποιότητας. Και για όλα αυτά θα τον ευχαριστούμε πάντα. Καλή τύχη Joya. Το έχουμε πει, είναι κάτι που κτίσθηκε μαζί, αυτά τα επτά χρόνια. Μια καριέρα, που για τον Πάουλο αποτελείται από 293 συμμετοχές, 115 γκολ, 45 ασίστ και 12 κερδισμένους τίτλους. Αριθμοί που, εάν εξετασθούν σε βάθος, λένε πολλά. Για παράδειγμα, ο Πάουλο είναι ένατος όλων των εποχών στην κατάταξη των κορυφαίων σκόρερ στην Ιστορία της Γιουβέντους σε όλες τις διοργανώσεις. Και επιπλέον, μιλώντας για γκολ, υπάρχουν δύο ρεκόρ. Ο Ντιμπάλα, είναι ο παίκτης που έχει σκοράρει τις περισσότερες φορές (68) στο Allianz Stadium σε όλες τις διοργανώσεις και είναι ο μπιανκονέρο που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ εκτός περιοχής (25) στην Serie A».

Thank you for the memories, @PauDybala_JR 💎🙏 pic.twitter.com/0SJL48WjVG