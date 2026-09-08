Η ΑΕΚ επιστρέφει απόψε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και στην κεντρική σκηνή του UEFA Champions League, ανοίγοντας τη νέα της ευρωπαϊκή περιπέτεια απέναντι στη ΛΑΣΚ, στην κατάμεστη «Allwyn Arena» (19:45).

Η Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να συνδυάσει την ιστορική επιστροφή της με ένα νικηφόρο ξεκίνημα στη League Phase, γνωρίζοντας πως μπροστά της έχει οκτώ παιχνίδια μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, και αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr