Σε μία… μεγάλη γκάφα υπέπεσε ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα μεγάφωνα στο «Ζοσέ Αλβαλάδε».

Παρότι το σεντόνι του Champions League «κουνήθηκε» κανονικά στον χώρο της μεσαίας γραμμής, κατά την είσοδο των ποδοσφαιριστών της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και της Καϊράτ Αλμάτι άκουσαν έναν διαφορετικό ύμνο.

Αυτός ήταν του Europa League και όχι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με το βίντεο να γίνεται αμέσως viral…

Πηγή: sport-fm