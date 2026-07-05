Το Πράσινο Ακρωτήρι ηττήθηκε 3-2 από την Αργεντινή στην παράταση και αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στην φάση των «32». Ο Γκάρι Ροντρίγκες, γνωστός στην Ελλάδα από τις θητείες του σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που αγωνίζεται πλέον στην Κύπρο και στον Απόλλωνα Λεμεσού μίλησε για το ταξίδι της χώρας του στο Μουντιάλ.

«Ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό δεν ήταν το τέλος, για το οποίο ονειρευόμασταν, αλλά αποχωρήσαμε με τo κεφάλι ψηλά και μια τεράστια υπερηφάνεια, γνωρίζοντας ότι δώσαμε τα πάντα που είχαμε στο γήπεδο. Το να φοράω τη φανέλα Πράσινου Ακρωτηρίου και να εκπροσωπώ τη χώρα μου είναι τιμή, την οποία θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όλα όσα ζήσαμε σε αυτή τη διοργάνωση θα παραμείνουν για πάντα στη μνήμη μου.

Ευχαριστώ όλους όσοι ήταν μαζί μας από την αρχή και που ποτέ δεν αφήσανε το χέρι μας, υποστηρίζοντάς μας μέχρι την τελευταία στιγμή. Νιώσαμε την δύναμή σας σε κάθε στιγμή, και αυτό ήταν απαραίτητο για εμάς για να συνεχίσουμε με την ίδια φιλοδοξία, την ορμή και την επιθυμία να κερδίσουμε. Προχωράμε μαζί», είπε.

Ο 35χρονος ακραίος επιθετικός είχε δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο.