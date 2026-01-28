Με πολύ καλά λόγια μίλησε για τον Παναθηναϊκό ο προπονητής της Ρόμα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα της Πέμπτης (29/1, 22:00, COSMOTE SPORT 3 HD, ΑΝΤ1) για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός ανέλυσε την αγωνιστική κατάσταση παικτών της Ρόμα που ταλαιπωρήθηκαν το τελευταίο διάστημα από τραυματισμούς, ανέφερε πως ο Πάουλο Ντιμπάλα θα είναι διαθέσιμος έστω κι ως επιλογή απ’ τον πάγκο, ενώ χαρακτήρισε νικητή τον Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκασπερίνι στη συνέντευξη Τύπου:

-Για τον αγώνα:

«Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αποτέλεσμα παρά τις απουσίες. Στόχος μας είναι να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα, αν και αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα παραμένει προτεραιότητά μας».

-Για την κατάσταση του Ντιμπάλα:

«Δεν είμαι πραγματικά σε θέση να ανακοινώσω ενδεκάδα. Ο Ντιμπάλα έχει ένα μικρό πρόβλημα στο γόνατο, αλλά θα είναι στη διάθεσή μας».

-Για την επιθετική γραμμή:

«Δυστυχώς, αύριο (σ.σ. 29/1) δεν θα υπάρχουν σχεδόν καθόλου επιθετικοί, για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε ανάλογα. Είναι κρίμα για τον τραυματισμό του Φέργκιουσον και γενικά δεν έχει και την καλύτερη τύχη».

-Για την αυτοπεποίθηση της ομάδας:

«Πάντα προσπαθούσαμε να παραμένουμε ζωντανοί σε όλες τις διοργανώσεις. Αρχικά υποφέραμε από δύο εντός έδρας ήττες στο Europa League, όμως η ομάδα έχει εξελιχθεί και συνεχίζει να βελτιώνεται, ειδικά επιθετικά, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική αμυντική σταθερότητα».

-Για τη μεταγραφική περίοδο και τις λίστες:

«Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να επανεξεταστεί σχετικά με τη χρήση των παικτών, γιατί είναι απαράδεκτο να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα όσους έρχονται τον Ιανουάριο».

-Για τον Παναθηναϊκό:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες στο πρωτάθλημα, όμως το ρόστερ του είναι απολύτως αξιόλογο».

-Για τον Μπενίτεθ:

«Πάντα είχα καλή σχέση μαζί του. Είναι ένας σπουδαίος επαγγελματίας, νικητής σε πολλές χώρες, και θα είναι χαρά μου να τον ξαναδώ και να τον χαιρετήσω. Θα είναι μια σπουδαία αναμέτρηση».