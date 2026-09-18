Με αφορμή το εκτός έδρας ματς της Λάτσιο με τη Βενέτσια, ο Τζενάρο Γκατούζο μίλησε στους δημοσιογράφους και μεταξύ άλλων εξήγησε γιατί απέρριψε την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι.

«Κανείς δεν αμφισβητεί την αξία ενός παίκτη που έχει πετύχει πάνω από 250 γκολ στην καριέρα του. Όμως, φέραμε παίκτες όπως ο Πιναμόντι και ο Γκούντμουντσον, με τους οποίους είχαμε κάνει συγκεκριμένες συζητήσεις. Η προσθήκη του Ικάρντι στο μείγμα θα περιέπλεκε τα πράγματα χωρίς λόγο. Δεν έχει νόημα να αποκτάς παίκτες αν πρόκειται απλώς να τους αφήνεις εκτός πλάνων», είπε ο 48χρονος Ιταλός προπονητής.

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