Την άποψη πως θα πρέπει να τροποποιηθεί μελλοντικά το σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξέφρασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούζο, συμπληρώνοντας πως στον εκτός έδρας αγώνα της «σκουάντρα ατζούρα» με τη Μολδαβία θα χρησιμοποιήσει στην επίθεση τους Σκαμάκα και Ρασπαντόρι.

«Οι Σκαμάκα και Ρασπαντόρι θα ξεκινήσουν. Ο Τζιανλούκα (Σκαμάκα) σίγουρα δεν έχει χρόνο συμμετοχής, αλλά ξέρουμε ότι όταν είναι σε φόρμα, μπορεί να μας δώσει πολλά. Πρέπει να παραμείνει ήρεμος και να παίξει σοβαρό παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι εύκολο, η Μολδαβία έχει αρκετούς ενδιαφέροντες παίκτες. Θα είμαι ειλικρινής, το μυαλό μου είναι επικεντρωμένο στον αγώνα της Πέμπτης και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πέρα από αυτό.

Θα πρέπει να δείξουμε την πρόοδό μας στο γήπεδο και να δείξουμε ότι ξέρουμε να υποφέρουμε. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ζήλο στις προπονήσεις και αξίζουν συγχαρητήρια», δήλωσε αρχικά ο «Ρίνο», για να ερωτηθεί στη συνέχεια για το αν έχει μετανιώσει για κάτι όσον αφορά στην παρουσία της Ιταλίας σε αυτή την προκριματική φάση: «Δεν έχω μετανιώσει για προηγούμενους αγώνες. Η νίκη σε βοηθά να κερδίζεις και πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό.

Το να παρακολουθούμε έναν προκριματικό γύρο όπως αυτόν της Νότιας Αμερικής, όπου οι έξι πρώτες ομάδες προκρίνονται και η έβδομη ομάδα προκρίνεται στα playoffs εναντίον των ομάδων της Ωκεανίας, μάς θυμώνει λίγο και μας κάνει να συνειδητοποιούμε πόσο περίπλοκη είναι η πορεία μας. Το σύστημα προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου πρέπει να αλλάξει».