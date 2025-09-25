Ο Γκάβι υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του στον μηνίσκο και θα μείνει εκτός δράσης για τέσσερις έως πέντε μήνες.

Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο νοσοκομείο, όπου είναι περιτριγυρισμένος από τους συμπαίκτες του Ρόναλντ Αραούχο, Πέδρι και Λαμίν Γιαμάλ, ευχαριστώντας σε μήνυμά του τους οπαδούς των Καταλανών για την υποστήριξή τους.

«Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι θα επιστρέψω όσες φορές χρειαστεί για να υπερασπιστώ την ομάδα μου μέχρι το τέλος. Ένας αληθινός πρωταθλητής δεν σφυρηλατείται σε στιγμές επιτυχίας, αλλά σε εκείνες που σηκώνεται ξανά μετά από πτώση. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα ενθάρρυνσης και στοργής σας»! έγραψε ο νεαρός άσος, ο οποίος είναι «προϊόν» της περίφημης ακαδημίας «La Masia».