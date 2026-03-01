«Στραβοπάτησε» η Τσέλιε στο πρωτάθλημα Σλοβενίας καθώς ηττήθηκε εκτός έδρας με 1-0 από την Μπράβο λίγες μέρες πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Conference League.

Η ομάδα του Μαγιέφσκι ηττήθηκε για τρίτη φορά στο σλοβένικο πρωτάθλημα ωστόσο παραμένει σε απόσταση ασφαλείας στην κορυφή, με διαφορά +8 από την Μάριμπορ.

Στην εν λόγω αναμέτρηση η Τσέλιε βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στο 5ο λεπτό, με το γκολ να ακυρώνεται και σαν να μην έφτανε αυτό στο 13′ βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Φαγέ. Στην συνέχεια του αγώνα ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση, έμειναν μάλιστα με παίκτη λιγότερο και το 1-0 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Η πρώτη αναμέτρηση της Τσέλιε με την Ένωση για τους «16» του Conference League είναι προγραμματισμένη για τις 12/3 στην Σλοβενία, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μια εβδομάδα μετά στις 19/3 στην Νέα Φιλαδέλφεια.