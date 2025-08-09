Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Sky Sport Germany», ο επιθετικός της Ντόρτμουντ, Σερού Γκιρασί, αναφέρθηκε στις φήμες για ενδιαφέρον από την Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που η αγορά επιθετικών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική δύναμη της σαουδαραβικής Pro League.

Ο διεθνής άσος από την Γουινέα (22 συμμετοχές, 9 γκολ) επιμένει ότι δεν έχει ποτέ λάβει καμία προσφορά:

«Συχνά γίνεται πολλή συζήτηση για μια μεταγραφή στην Σαουδική Αραβία, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι. Με ρωτούν συνεχώς γι’ αυτό, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Αν κάποιος με καλέσει γι’ αυτό, το φροντίζουν ο αδελφός μου και ο ατζέντης μου.

Δεν είναι δικό μου πρόβλημα, οπότε δεν μπορώ να πω με σιγουριά εάν έχει υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον. Φυσικά και είναι πιθανό, αλλά είμαι χαρούμενος εδώ στην Ντόρτμουντ και θέλω να κερδίζω τίτλους».