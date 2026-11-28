Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στα τελευταία τρία παιχνίδια της στην Premier League, επικρατώντας της Τσέλσι με 3-2 στο «City Ground» στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής.

Η Φόρεστ ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ την ίδια ώρα «βύθισε» ακόμη περισσότερο τους «μπλε» που έφτασαν τις τρεις σερί ήττες και τέσσερις στα τελευταία πέντε ματς του πρωταθλήματος.

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