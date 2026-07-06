Ο Όλιβερ Γκλάσνερ είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ, καθώς οι «ξυκολόποι» ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Αυστριακού προπονητή.

Ο πρώην πλέον «τιμονιέρης» της Κρίσταλ Πάλας, στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Φόρεστ, επισήμανε πως οι συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη τον έπεισαν ότι υπάρχει κοινό όραμα και εμπιστοσύνη για τη δημιουργία μιας ομάδας με προοπτική.

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