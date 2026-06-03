Αρχικά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε θετική συνάντηση με τον Αυστριακό τεχνικό, για τον οποίο πάντως ενδιαφέρονται και άλλοι σύλλογοι. Ενδεχόμενη άφιξη του Γκλάσνερ, ο οποίος έφυγε από την Κρίσταλ Πάλας, θα ήταν σύμφωνη με την ιδέα διορισμού του Ραλφ Ράνγκνικ ως τεχνικού διευθυντή.

Η Μίλαν φέρεται να αξιολογεί εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ποτσετίνο, του νυν προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει μπροστά του το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εν τω μεταξύ, οι οπαδοί των «Ροσονέρι» ανυπομονούν να μάθουν τα ονόματα του επόμενου διευθύνοντος συμβούλου, αθλητικού διευθυντή και τεχνικού διευθυντή, μετά τις απολύσεις της 25ης Μαΐου.