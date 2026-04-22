Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Σερζ Γκνάμπρι, ανακοίνωσε ότι θα απουσιάσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς υπέστη ρήξη μυός στον δεξιό προσαγωγό του.

«Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η Μπάγερν έχει ακόμα πολλά να κυνηγήσει αυτή τη σεζόν, αφού εξασφάλισε έναν ακόμη τίτλο της Bundesliga το Σάββατο. Όσο για το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γερμανία, δυστυχώς τελείωσε», έγραψε ο Γκνάμπρι και πρόσθεσε:

«Όπως και η υπόλοιπη χώρα, θα υποστηρίζω τους παίκτες στην έδρα τους. Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθούμε στην ανάρρωση και την επιστροφή στην προετοιμασία».

Το βράδυ του Σαββάτου, η Μπάγερν είχε γνωστοποιήσει ότι θα μείνει χωρίς τον Γκνάμπρι «για μεγάλο χρονικό διάστημα», χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή διάρκεια της απουσίας του.

Τα γερμανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Γερμανός θα έχει περίοδο ανάρρωσης δύο έως τεσσάρων μηνών.

Ο Γκνάμπρι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν του με την Μπάγερν Μονάχου και το Μουντιάλ.

Για να αντισταθμίσει την απουσία του Γκνάμπρι, ο προπονητής της Μπάγερν, Βίνσεντ Κομπανί, μπορεί να βασιστεί στη σταδιακή επιστροφή του Τζαμάλ Μουσιάλα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 τον Ιούλιο, όπου υπέστη κάταγμα αριστερής περόνης.