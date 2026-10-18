Με τον Μπάμπη Κωστούλα να πρωταγωνιστεί με γκολ και ασίστ, η Μπράιτον συνέτριψε με 5-0 την Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Νέα απώλεια βαθμών για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έμεινε στο 1-1 με τη Λιντς, ενώ η Μπόρνμουθ πήρε πολύτιμη νίκη με 2-0 επί της Σάντερλαντ.

Η αναμέτρηση στο «AMEX Στάντιουμ» εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με την Μπράιτον να προηγείται ήδη με 3-0 στο πρώτο δεκάλεπτο. Το αυτογκόλ του Τζεϊντί Κονβόι άνοιξε τον δρόμο για τους γηπεδούχους, προτού ο Ντιέγκο Γκόμεζ νικήσει με πλασέ τον Βάλτερ Μπενίτεθ για το 2-0.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr