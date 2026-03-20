Ένα απίστευτο γκολ σημειώθηκε στην πρώτη τη τάξει κατηγορία του κροατικού ποδοσφαίρου.

Στην αναμέτρηση της Ίστρα με τη Βάραζντιν ο Γιόσιπ Ραντόσεβιτς σκόραρε, έχοντας σύμμαχο μία… λακούβα.

Ναι καλά διαβάσατε.

Ο Κροάτης άσος έκανε ένα συρτό σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και η μπάλα, αφού βρήκε στη λακούβα, που υπήρχε στο σημείο του πέναλτι, άλλαξε πορεία, ξεγελώντας τον τερματοφύλακα, και κατέληξε στα δίχτυα.

Μάλιστα αυτό το τυχερό γκολ του Ραντόσεβιτς έκρινε το ματς και χάρισε τη νίκη (2-1) στην Ίστρα.