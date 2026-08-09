Ο Ντσίγιαν Βουκογέβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Ντέγκερφορς με 2-1 επί της Μάλμε στη Σουηδία, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Η εμφάνισή του, όμως, ξεχώρισε κυρίως για το πρώτο του γκολ, καθώς στο 18ο λεπτό πήρε την μπάλα πίσω από τη γραμμή του κέντρου, είδε τον τερματοφύλακα εκτός θέσης και με ένα εντυπωσιακό μακρινό σουτ την έστειλε στα δίχτυα!

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