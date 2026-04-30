Την ώρα που οι… σειρές του έχουν βγει στη «σύνταξη» ο… αγέραστος Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του προς την επίτευξη του μεγάλου του στόχου.

Με την προσήλωση και την αποφασιστικότητα που τον διακρίνουν ο -41 Μαΐων πια- Πορτογάλος αστέρας συνεχίζει να σκοράρει για να φτάσει στο ορόσημο των 1.000 γκολ.

Ο «CR7» από το βράδυ της Τετάρτης βρίσκεται ένα τέρμα πιο κοντά στον στόχο του, καθώς σκόραρε με κεφαλιά στο ματς της Αλ Νασρ με την Αλ Αχλί, φτάνοντας τα 970 γκολ στη μυθική καριέρα του.

