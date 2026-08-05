Στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη Ρόμα ο Κουλιεράκης βρήκε δίχτυα και «συστήθηκε» με τον καλύτερο τρόπο στους Ιταλούς.

Οι «τζιαλορόσι» νίκησαν άνετα με 4-1 τη Νιούπορτ, σε φιλική αναμέτρηση!

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος μόλις πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τη Βόλφσμπουργκ στην ομάδα της Αιώνιας Πόλης, πήρε φανέλα βασικού από τον Γκασπερίνι στο ματς και έδωσε το πρώτο του στίγμα, σκοράροντας με τη νέα του ομάδα με… το «καλημέρα».

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