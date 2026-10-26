Η Μπενφίκα επικράτησε με 2-1 της Σάντα Κλάρα εκτός έδρας, για την 9η αγωνιστική της Liga Portugal, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και έφτασε τα εννέα στο πρωτάθλημα, παραμένοντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 32ο λεπτό, όταν ο Φερνάντο ευστόχησε από την άσπρη βούλα, μετά την παράβαση του Νταλ. Η Μπενφίκα ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 62΄. Ο Πρεστιάνι έβγαλε την παράλληλη πάσα και ο Παυλίδης, από θέση μέσα στην περιοχή, έκανε το 1-1.

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