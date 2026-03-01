Με πέναλτι του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ ισοφάρισε 1-1 τη Σαρλερουά, ωστόσο αυτός που έκανε τη διαφορά και χάρισε το «τρίποντο» ήταν ο Ορντόνιες.

Στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ο αμυντικός από το Εκουαδόρ «υπέγραψε» την ανατροπή των «μαυρομπλέ» με 2-1 και, πλέον, η ομάδα του Λέκο πλησίασε σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο, Σεν Ζιλουάζ, που λίγο νωρίτερα είχε μείνει στο 0-0 με την Βέστερλο.

Η Σαρλερουά προηγήθηκε στο 35′ με τον Κειτά, όμως έμεινε με 10 παίκτες στο 61′ λόγω αποβολής του Βαν ντεν Κέρχοφ.

Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με το 8ο γκολ για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ σε 22 συμμετοχές στη Jupiler Pro League, ο οποίος μετρά και 10 ασίστ!

🟥 | Kévin Van Den Kerkhof wordt uitgesloten voor een GRUWELIJKE tackle op Chrístos Tzólis. 😳🏥 #CHACLU pic.twitter.com/MvakrKuYo1 — DAZN België (@DAZN_BENL) March 1, 2026

🖥️ | Club Brugge kreeg een penalty toegekend voor deze actie. Was dat een juiste beslissing? 🤔🤷‍♂️ #CHACLU pic.twitter.com/vIMxI3VsAF — DAZN België (@DAZN_BENL) March 1, 2026

Εν τω μεταξύ, η Γκενκ άφησε πίσω της το δύσκολο προηγούμενο διάστημα και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 3-0 της Γάνδης στην «Cegeka Arena», για την 27η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος είχε απουσιάσει από το τελευταίο ευρωπαϊκό ματς με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, λόγω διάσεισης, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 73’, με το σκορ ήδη στο 2-0, συμμετέχοντας στη διαχείριση του προβαδίσματος μέχρι το τελικό σφύριγμα.