Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά το στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Έβερτον στο τελευταίο παιχνίδι της 35ης αγωνιστικής της Premier League υποστήριξε πως η Άρσεναλ πλέον έχει τον πρώτο λόγο για το Πρωτάθλημα.

Οι «Πολίτες» έμειναν στο -5 από την κορυφή της Premier League με ματς λιγότερο μετά την εκτός έδρας ισοπαλία 3-3 κόντρα στην Έβερτον. Μάλιστα, η ομάδα του Μάντσεστερ βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ διαφορά στην αναμέτρηση, «αρπάζοντας» τον βαθμό της ισοπαλίας στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Ντοκού να ισοφαρίζει σε 3-3.

