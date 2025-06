Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, έλαβε σήμερα (10/6) τιμητικό διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και χρησιμοποίησε την ομιλία αποδοχής του για να αναφερθεί στον πόλεμο στη Γάζα.

Ένας πόλεμος που ξέσπασε αφότου η Χαμάς πήρε 251 ομήρους και σκότωσε 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πολίτες, στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ έχει έκτοτε σκοτώσει περισσότερους από 54.000 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πολίτες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα.

«Είναι τόσο οδυνηρό αυτό που βλέπουμε στη Γάζα. Πονάει ολόκληρο το σώμα μου», είπε ο Γκουαρντιόλα. «Δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία. Δεν έχει να κάνει με το αν εγώ έχω δίκιο ή εσύ κάνεις λάθος. Έχει να κάνει απλώς με την αγάπη για τη ζωή, με τη φροντίδα του πλησίον σου».

«Ίσως νομίζουμε ότι βλέπουμε αγόρια και κορίτσια τεσσάρων ετών να σκοτώνονται από τη βόμβα ή να σκοτώνονται στο νοσοκομείο επειδή δεν είναι πια νοσοκομείο και να θεωρούμε ότι δεν είναι δική μας δουλειά», πρόσθεσε ο Ισπανός τεχνικός.

«Αλλά να είστε προσεκτικοί. Τα επόμενα τετράχρονα ή πεντάχρονα παιδιά θα είναι δικά μας. Λυπάμαι, αλλά βλέπω τα παιδιά μου, τη Μαρία, τον Μάριους και τη Βαλεντίνα. Όταν βλέπω κάθε πρωί από τότε που ξεκίνησε ο εφιάλτης τα βρέφη στη Γάζα, φοβάμαι τόσο πολύ».

Ο Γκουαρντιόλα αναγνωρίστηκε για τη συμβολή του στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης της ομάδας του Μάντσεστερ σε έξι τίτλους της Πρέμιερ Λιγκ σε εννέα χρόνια με τον σύλλογο, μαζί με το φιλανθρωπικό έργο του έσω του Ιδρύματος Guardiola Sala.

Στον 54χρονο Ισπανό απένειμε το τιμητικό πτυχίο ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Ναζίρ Αφζάλ, στο Whitworth Hall.

“It is so painful what we see in Gaza, it hurts all my body…it is not about ideology but the love of life…It is about refusing to be silent or still when it matters the most”

Thank you Pep for standing up for the innocent people of Gaza.

Video credit @BrickstoRiches_ pic.twitter.com/fEURXyqiaP

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) June 9, 2025