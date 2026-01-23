Στην ανωτερότητα της Άρσεναλ υποκλίθηκε ο Πεπ Γκουαρντιόλα, με τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο -7 από τους πρωτοπόρους «κανονιέρηδες» στην Πρέμιερ Λιγκ, να χαρακτηρίζει τους Λονδρέζους ως την κορυφαία ομάδα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Δείτε τι κάνει στο Champions League, στην Premier League, στο FA Cup, στο Carabao Cup. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να μείνουμε κοντά τους και να μας δώσουν μία ευκαιρία να τους φτάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καταλανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του αυριανού εντός έδρας αγώνα με την Γουλβς.

Μάλιστα ο Γκουαρντιόλα αποκάλυψε ότι απέναντι στους «λύκους» ο Γκεΐ θα κάνει ντεμπούτο με τους «πολίτες»: «Ναι, ο Γκεΐ θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του. Είναι μία πραγματικά μεταγραφή αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για κεντρικό αμυντικό».