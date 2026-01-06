Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Πεπ Γκουαρντιόλα για τον Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος είδε την πόρτα της εξόδου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 14 μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «κόκκινων διαβόλων»

«Είναι γεγονός πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο λιγότερο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι προπονητές για να δείξουν την αξία τους. Αυτό που συνέβη με τον Αμορίμ, έγινε και με τον Μαρέσκα.

Δεν μπορώ να πω κάτι από σεβασμό για τους παίκτες και τις διοικήσεις της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Ρούμπεν είναι κορυφαίος προπονητής.

Η απόφαση πάρθηκε από τους γείτονές μας αλλά θέλω να ευχηθώ στον Ρούμπεν ό,τι καλύτερο για το μέλλον», τόνισε αρχικά ο Καταλανός για την αποπομπή του Πορτογάλου από τον πάγκο της Γιουνάιτεντ, για να προσθέσει ότι:

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα που να είναι ασφαλής ένας προπονητής όταν δεν κερδίζει παιχνίδια. Ούτε το παρελθόν ούτε το παρόν παίζει ρόλο αν δεν κερδίζεις τα ματς.

Ο κάθε προπονητής προσλαμβάνεται για τις ιδέες του και απολύεται για τα αποτελέσματά του».