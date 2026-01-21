Η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε ήττα-σοκ. Έχασε 3-1 από τη Μπόντο Γκλιμτ στην παγωμένη Νορβηγία, στη μεγαλύτερη έκπληξη στη φετινή League Phase του Champions League.

Η ήττα από τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ φαίνεται ότι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους «πολίτες», κάτι που παραδέχτηκε και ο Πεπ Γκουαρδιόλα:

«Φάνηκε πως ήμασταν επηρεασμένοι από την ήττα στο ντέρμπι. Είμαστε σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα με τραυματισμούς παικτών, αλλά είναι γεγονός ότι τα τελευταία αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα πως όλα πηγαίνουν λάθος για εμάς αυτή την περίοδο. Κι εγώ και οι παίκτες μου προσπαθούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό και να επιστρέψουμε άμεσα στις νίκες».