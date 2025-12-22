Με μία… ζυγαριά ανά χείρας θα είναι ο Πεπ Γκουαρντιόλα, κατά την επιστροφή των παικτών του, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος.

Πιο συγκεκριμένα, ερωτηθείς σήμερα (22/12) σε συνέντευξη Τύπου, αν ανησυχεία ότι οι παίκτες του θα το παρακάνουν στη διάρκεια των εορτών ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, ήταν σαφής: «Χθες, ζυγίστηκαν και στις 25 Δεκεμβρίου θα είμαι εκεί για να ελέγξω πόσα κιλά έχουν πάρει.

Τη στιγμή που θα φτάσουν μετά από τρεις μέρες αδείας, θέλω να δω πώς είναι. Μπορούν να φάνε, αλλά θέλω να τους παρακολουθώ. Πρέπει να επιλέξω την ομάδα στις 27 για τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Φανταστείτε έναν παίκτη που ήταν τέλειος και φτάνει με τρία επιπλέον κιλά. Σε αυτή την περίπτωση θα μείνει στο Μάντσεστερ, δεν θα ταξιδέψει για την αναμέτρηση με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε.

Η Μάντσεστερ Σίτι, βρίσκεται στη δεύτερη θέση (37 βαθμοί) της Premier League, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (39), και θα επισκεφθεί (27/12) τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία είναι 17η – ακριβώς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού – με 18 βαθμούς.