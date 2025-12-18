Στις 28 Δεκεμβρίου, σε γκαλά που είναι προγραμματισμένο στο Ντουμπάι, θα γίνουν γνωστοί οι νικητές των Globe Soccer Awards.

Την Πέμπτη (18/12) ανακοινώθηκαν οι φιναλίστ των βραβείων για τις διάφορες κατηγορίες.

Οι φιναλίστ:

Σύλλογος της χρονιάς: Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Φλαμένγκο.

Παίκτης της χρονιάς: Κιλιάν Εμπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Ραφίνια, Λαμίν Γιαμάλ, Βιτίνια.

Παίκτης της χρονιάς στη Μέση Ανατολή: Σάλεμ Αλ-Νταουσάρι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ριάντ Μαχρέζ, Καρίμ Μπενζεμά.

Ταλέντο της χρονιάς: Αρντά Γκιουλέρ, Ζοάο Νέβες, Παού Κουμπαρσί, Ντεζιρέ Ντουέ, Κενάν Γιλντίζ.

Προπονητής της χρονιάς: Λουίς Ενρίκε, Τσάμπι Αλόνσο, Χάνσι Φλικ, Έντσο Μαρέσκα, Μίκελ Αρτέτα.

Μέσος της χρονιάς: Βιτίνια, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Πέδρι, Κόουλ Πάλμερ, Ζοάο Νέβες.

Επιθετικός της χρονιάς: Κιλιάν Εμπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια, Χβίσα Κβαρατσκέλια.

Μάνατζερ της χρονιάς: Αλί Μπαράτ, Ζόρζε Μέντες, Φεντερίκο Παστορέλο, Πάλι Ραμαντάνι, Φρανκ Τρίμπολι.

Αθλητικός διευθυντής της χρονιάς: Λουίς Κάμπος, Ντέκο, Μάικλ Έντουαρντς/ Ρίτσαρντ Χιουζ, Τζιοβάνι Μάνα, Πολ Γουινστάνλεϊ /Λόρενς Στιούαρτ.

Παίκτρια της χρονιάς: Αϊτάνα Μπονμάτι, Αλεξία Πουτέγιας, Αλέσια Ρούσο, Μαριόνα Καλντέντεϊ, Μέλτσι Ντιμορνέ.

Γυναικείος σύλλογος της χρονιάς: Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Τσέλσι, Άρσεναλ.