Με διάθεση για αυτοκριτική εμφανίστηκε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μετά την ήττα των Σαν Αντόνιο Σπερς από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 116-104 στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του ΝΒΑ.

Ο Γάλλος σέντερ δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στην επίθεση ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους και μόλις 1/13 σουτ εντός παιδιάς. Κάτι η αστοχία του, κάτι η εντυπωσιακή τάπα από τον ρούκι Αντάι Μάρα επηρέασαν την αυτοπεποίθησή του στη διάρκεια του αγώνα με τον ίδιο να παραδέχεται πως χρειάζεται να επιστρέψει στον τρόπο παιχνιδιού που τον κάνει να αισθάνεται άνετα στο παρκέ.

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