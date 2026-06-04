Λίγο μετά το break των Νιου Γιορκ Νικς στο Σαν Αντόνιο για το Game 1 των Τελικών του ΝΒΑ, ο Γάλλος σταρ των Σπερς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του θα παρουσιαστεί πολύ βελτιωμένη στη συνέχεια της σειράς.

27 ολόκληρα χρόνια μετά το τελευταίο τους ραντεβού στους τελικούς του 1999, οι Σαν Αντόνιο Σπερς και οι Νιου Γιορκ Νικς αναμετρήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι των Τελικών του NBA, με τους Νεοϋορκέζους να κάνουν ένα ιστορικό break στο Σαν Αντόνιο και να παίρνουν το προβάδισμα με 1-0 στη σειρά.

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