Ο εμβληματικός επιθετικός της εθνικής Αγγλίας και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ, αποκάλυψε με δηλώσεις του ότι θα μπορούσε να είχε πεθάνει αν η σύζυγός του, Κόλιν, δεν ήταν εκεί για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ.

Ο 39χρονος σήμερα πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας λέει ότι «πάλευε πολύ» με το πρόβλημα του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής.

Ο Ρούνεϊ, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ 253 γκολ για τη Γιουνάιτεντ και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2021, είναι παντρεμένος με την Κόλιν από το 2008.

«Πιστεύω ειλικρινά ότι αν δεν ήταν εκεί θα ήμουν νεκρός», δήλωσε στο podcast Rio Ferdinand Presents.

«Έχω κάνει λάθη στο παρελθόν που είναι καλά τεκμηριωμένα και οτιδήποτε άλλο, αλλά είμαι λίγο διαφορετικός κατά καιρούς και με κρατά σε αυτό το μονοπάτι και το κάνει εδώ και περίπου 20 χρόνια. Ήθελα να βγω να διασκεδάσω με τους φίλους μου και να περάσω μια βραδιά έξω. Έφτασα σε ένα σημείο όπου το παράκανα. Ήταν μια στιγμή στη ζωή μου όπου πάλευα πολύ με το αλκοόλ. Δεν πίστευα ότι μπορούσα να βασιστώ σε κανέναν. Δεν ήθελα πραγματικά να το κάνω, γιατί δεν ήθελα να φορτώσω αυτό το βάρος σε κανέναν. Απλώς έπινα για δύο συνεχόμενες μέρες. Ερχόμουν στην προπόνηση και το Σαββατοκύριακο, έβαζα δύο γκολ και μετά επέστρεφα και ξαναέπινα για δύο μέρες συνεχόμενα. Η Κόλιν με έχει βοηθήσει να το ελέγξω αυτό σε μεγάλο βαθμό. Με έχει διαχειριστεί επειδή χρειαζόμουν διαχειριστή», δήλωσε ο Γουέιν Ρούνεϊ.

«Ήμουν υπερβολικά πότης»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ ασχολήθηκε με την προπονητική μετά την καριέρα του ως παίκτης, και δούλεψε τελευταία στην Πλίμουθ Άργκαϊλ, αποχωρώντας τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μιλώντας στο BBC Breakfast πριν από τρία χρόνια για τη σημασία της σχέσης του με την Κόλιν, ο Ρούνεϊ είπε: «Θα μπορούσαν να υπάρξουν στιγμές που η Κόλιν θα μπορούσε να είχε φύγει. Αλλά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Δεν ήμουν ποτέ αλκοολικός. Ήμουν περισσότερο υπερβολικά πότης, όπου, αν έπαιρνα δύο μέρες άδεια, έπινα κυριολεκτικά για δύο μέρες και μετά «καθαριζόμουν» με οφθαλμικές σταγόνες, τσίχλες, στοματικό διάλυμα, για να πάω στη δουλειά, να τρέχω γύρω από ένα γήπεδο και να προπονούμαι. Δεν έδινα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου στην ομάδα μου κατά καιρούς. Μίλησα με ανθρώπους και αυτό με βοήθησε. Πρέπει να αφήνεις τα συναισθήματά σου να βγουν προς τα έξω, να τα μοιραστείς. Εγώ δεν το έκανα αυτό, τα συγκρατούσα μέσα μου και μετά συσσωρεύονταν».

Πηγή άρθρου και φωτογραφίας: bbc.com