Ο Λούκας Πακετά έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στη Βραζιλία και να φορέσει τη φανέλα της Φλαμένγκο. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος της Γουέστ Χαμ, αφού έλυσε το θέμα με την ομοσπονδία της Αγγλίας σχετικά με την κατηγορία για παραβίαση των κανόνων περί των τυχερών παιχνιδιών, αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του και να φορέσει τη φανέλα της ομάδας που τον ανέδειξε.

Ο 26χρονος Βραζιλιάνος διεθνής μέσος της ομάδας του Λονδίνου κατηγορήθηκε από την ομοσπονδία για φερόμενες σκόπιμες ενέργειες κατά τη διάρκεια αγώνων που διεξήχθησαν στη διάρκεια της περιόδου 2022-23, σε μια προσπάθεια να επηρεάσει τις αγορές στοιχημάτων, αλλά τελικά απαλλάχθηκε των κατηγοριών.

Τώρα ο Πακετά σκέφτεται να παίξει σε άλλη ομάδα, και σύμφωνα με την εφημερίδα«Daily Mail», συμφώνησε να επιστρέψει στη χώρα του και να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Ρίο Ντε Τζανέιρο με τη διοίκηση της αγγλικής ομάδας να έχει ορίσει τα 40 εκατ. ευρώ, ως την τιμή για όποια ομάδα κινηθεί για την απόκτησή του.

«Έχω μιλήσει με τον κόουτς της Φλαμένγκο, τον Λουίς Φιλίπε, που είναι φίλος μου και σίγουρα θα ήθελα να επιστρέψω για να παίξω με αυτόν στον πάγκο. Ξέρω πως μια τέτοια μεταγραφή είναι δύσκολη, αλλά η επιθυμία μου είναι αυτή. Να επιστρέψω στη Βραζιλία και ν’ αφήσω πίσω μου τα όσα συνέβησαν στην Αγγλία».

Ο ατζέντης του Πακετά συναντήθηκε ξανά με το νέο αθλητικό διευθυντή της «Φλα», Χοσέ Μπότο, ο οποίος είναι γνωστός από τη θητεία του στο ίδιο πόστο στον ΠΑΟΚ (2021-23), και συμφώνησαν την επιστροφή του διεθνή μέσου στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ο 58χρονος Πορτογάλος παράγοντας ανέλαβε τα καθήκοντά του στη φημισμένη βραζιλιάνικη ομάδα, τον Δεκέμβριο του 2024.

Από την πλευρά της η Γουέστ Χαμ, έχει βρει τον αντικαταστάτη του στη Γαλλία, καθώς κατέθεσε επίσημη πρόταση 30 εκατ. ευρώ στη Μετζ για την απόκτηση του Αλφα Τουρέ. Ο 19χρονος Σενεγαλέζος διεθνής μέσος, που έχει φέτος 20 συμμετοχές στη Ligue 1, είναι η επιλογή του Νούνο Εσπίριτο Σάντο για να καλυφθεί το κενό του Πακετά.