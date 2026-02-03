Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αξέλ Ντισασί. Ο 27χρονος Γάλλος αμυντικός μετακόμισε στα «σφυριά» με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Παράλληλα, η Γουέστ Χαμ διατηρεί οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι ύψους στα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Ντισασί είχε μεταγραφεί το καλοκαίρι του 2023 στην Τσέλσι από τη Μονακό, αντί 45 εκατ. ευρώ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα των «μπλε» και δόθηκε δανεικός τον Ιανουάριο του 2025 στην Άστον Βίλα, όπου και σε αυτή δεν μπόρεσε να πείσει και να κερδίσει μια θέση στην ενδεκάδα.