Ο Λούκας Πακετά είναι σ’ επαφές για να επιστρέψει στη Βραζιλία και στην ομάδα που τον ανέδειξε, τη Φλαμένγκο, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Από την πλευρά της η Γουέστ Χαμ ψάχνει ήδη τον αντικαταστάτη του και έχει βολιδοσκοπήσει τον Σαρλ Ντε Κετελάρε, που αγωνίζεται στην Ιταλία με τη φανέλα της Αταλάντα.

Ο 24χρονος Βέλγος διεθνής μεσοεπιθετικός θέλει να παίξει στην Αγγλία και εξετάζει με προσοχή την πρόταση της ομάδας του Λονδίνου, η οποία σκοπεύει να προσφέρει 40 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του από τους «μπεργκαμάσκι».