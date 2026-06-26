Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της για την πρεμιέρα της στο φετινό Γουίμπλεντον, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του τρίτου Grand Slam της χρονιάς στο Λονδίνο.
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Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της για την πρεμιέρα της στο φετινό Γουίμπλεντον, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του τρίτου Grand Slam της χρονιάς στο Λονδίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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