Η Τζέσικα Πέγκουλα, Νο. 3 στον κόσμο, έγινε η πρώτη παίκτρια από το τοπ-5 της παγκόσμιας κατάταξης που αποκλείστηκε από το Γουίμπλεντον, γνωρίζοντας ήττα-σοκ στον πρώτο γύρο με 6-2, 6-3 από την Ιταλίδα, Νο. 116, Ελιζαμπέτα Κοτσιαρέτο.

Η 31χρονη Αμερικανίδα έχασε μέσα σε 58 λεπτά, τρεις ημέρες μετά τη νίκη της στο γερμανικό τουρνουά WTA 500 στο Μπαντ Χόμπουργκ, επίσης σε γρασίδι.

Η Πέγκουλα νίκησε την Πολωνή, Νο. 4, Ίγκα Σβιάτεκ το Σάββατο στα βόρεια προάστια της Φρανκφούρτης, κατακτώντας τον δεύτερο τίτλο της σε γρασίδι, μετά το WTA 500 στο Βερολίνο το 2024, και τον ένατο τίτλο της καριέρας της.

Η καλύτερη εμφάνισή της στο Γουίμπλεντον ήταν ένας προημιτελικός το 2023, όπου είχε αποκλείσει την Κοτσιαρέτο στον τρίτο γύρο.

Elisabetta Cocciaretto, take a bow 👏

The Italian beats No.3 seed Jessica Pegula 6-2, 6-3 to storm into the second round of #Wimbledon pic.twitter.com/oGWnAVK4BJ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025