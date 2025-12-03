Η offseason του NBA ήταν γεμάτη φήμες που είχαν πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος φερόταν να γίνεται ανταλλαγή από τους Μπακς πριν ξεκινήσει η σεζόν 2025–26. Τελικά, τίποτα δεν συνέβη και ο δύο φορές MVP παρέμεινε στο Μιλγουόκι για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΝΒΑ.

Ωστόσο, ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN αποκάλυψε ότι ορισμένες από αυτές τις φήμες είχαν βάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει ανταλλαγή μέσα στην offseason, ειδικά λόγω του ενδιαφέροντός του να παίξει στους Νικς, κάτι που είχε αναφέρει τον Οκτώβριο ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

«Παιδιά, έχει ήδη ζητήσει να ανταλλαγεί», είπε ο Γουίντχορστ σχετικά με τους φιλάθλους των «Ελαφιών» που ανησυχούν για τη δραστηριότητά του στα social media.

Όσο για το πότε αναμένεται να ανταλλαγεί ο Αντετοκούνμπο; «Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Giannis δεσμεύτηκε να παίξει τη σεζόν με τους Μπακς. Έτσι φαίνεται να έγινε. … Πολλοί στη λίγκα δεν πιστεύουν ότι θα είναι στους Μπακς την επόμενη χρονιά».

Με βάση τα λεγόμενα του Γουίντχορστ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι μέχρι τη σεζόν 2026–27, εκτός αν οι Μπακς που εφέτος έχουν ρεκόρ 9-13 καταφέρουν να αλλάξουν την πορεία τους. Ο Greek Freak ξεκαθάρισε στην offseason ότι θέλει να κερδίζει. Αν οι Μπακς δεν καταφέρουν να πετύχουν αρκετές νίκες για να μείνει ικανοποιημένος, τότε πιθανότατα θα εξετάσει ξανά το ενδεχόμενο να φύγει.

Ο Αντετοκούνμπο διανύει τη 13η σεζόν του με τους Μπακς. Έχει παραδεχτεί ότι περιμένει πως κάποια στιγμή θα ανταλλαγεί — είναι απλώς μέρος της επιχειρηματικής πλευράς του NBA. Και φαίνεται πως εκείνη η στιγμή μπορεί να μην είναι μακριά.